Manchester United quebra silêncio e reage à entrevista de Cristiano Ronaldo

Um dia após sairem a público

de Cristiano Ronaldo concedida ao jornalista Piers Morgan, onde o avançado português é completamente arrasador para com o Manchester United, o próprio clube quebrou o silêncio e prometeu uma resposta em breve.

"O Manchester United tem observado a cobertura mediática sobre uma entrevista de Cristiano Ronaldo.

O clube considerará a sua resposta depois de todos os factos serem revelados.

O nosso foco continua a ser a preparação para a segunda metade da temporada e a continuidade do nosso 'momentum', crença e união que estão a ser construídos entre os jogadores, treinador, todo o staff e adeptos", pode ler-se no comunicado partilhado no sítio oficial da Internet do Manchester United."

Em comunicado partilhado através do site oficial, os red devils assumem estar a acompanhar atentamente toda a cobertura mediática sobre este tema, sublinhando que a equipa está focada em continuar a preparar a segunda metade da temporada, seguindo o trabalho que tem sido feito desde o início do ano, juntamente com todos os jogadores, treinadores e adeptos.