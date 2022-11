"Foi o Ronaldo que me pediu para fazer a entrevista", afirma Piers Morgan

CR7 arrasa Manchester United em conversa com jornalista.

O jornalista britânico Piers Morgan revelou, em conversa com a talkSPORT, esta segunda-feira, que foi Cristiano Ronaldo quem quis dar a entrevista onde o internacional português arrasou o Manchester United."Eu não lhe pedi, [Ronaldo] é que me pediu. Há algum tempo que tem pensado nisto", avançou o jornalista inglês. "[Ronaldo] sentia que estava na altura de falar, sabia que fazê-lo iria agitar as coisas, mas acho que ele sente que deveria estar a fazer isto. Ele sabe que está a dizer a verdade", acrescentou.Quando questionado sobre quando foi feita a entrevista, Morgan preferiu não o revelar. "Penso que o timing está relacionado com o Mundial. Isso dá-lhe [a Ronaldo] um mês longe do Manchester United e dá tempo para que o que foi dito possa assentar, para que volte e as coisas possam ser resolvidas", afirmou antes de concluir que Ronaldo "ama o Manchester United e os seus adeptos, mas quando voltou, sentia o clube estagnado".Questionado relativamente ao porquê de Ronaldo o ter escolhido para fazer a esta entrevista, Morgan foi direto ao assunto e revelou que, tendo-lhe feito a mesma pergunta, o capitão da seleção portuguesa respondeu "porque eu gosto de ti".