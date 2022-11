Polícia venezuelana deteve quase três centenas de burlões das redes sociais

Este tipo de crime é cada vez mais frequente no país.

As autoridades venezuelanas anunciaram esta segunda-feira a detenção de quase três centenas de pessoas que cometiam burlas através das redes sociais durante este ano.

As investigações dos agentes do Corpo de Investigação Científica, Criminal e Criminalista (CICPC) "levaram à captura de 299 pessoas que perpetraram este tipo de atos criminosos", anunciou o diretor do CICPC na sua conta na rede social Instagram.

Douglas Rico recomendou que "ao fazer negociações de qualquer tipo, deve ser-se minucioso durante as conversações, coordenar locais de reunião seguros e verificar imediatamente os pagamentos".

"Além disso, ao receber mensagens de origem duvidosa (...) se lhe dizem que se trata de um parente, ligue a esse parente por telefone para verificar se é essa a pessoa que lhe está a escrever", aconselhou o diretor do CICPC.

Segundo a imprensa local, na Venezuela são cada vez mais frequentes distintos tipos de 'estafa' (burla) através das redes sociais, principalmente a venda de viaturas entre particulares, que em várias ocasiões tem terminado em roubo armado e assassinato.

Nos últimos meses têm havido denúncias de clonagem de contas de WatsApp e de dados de utilizadores, que depois contatam os familiares das vítimas para conseguir extorquir dinheiro.

Algumas destas tentativas de burla são feitas, segundo a imprensa local, por reclusos de várias prisões venezuelanas e também através de números telefónicos estrangeiro