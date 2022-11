Homem e mulher detidos por tráfico de droga, em Espinho

PSP apreendeu cerca de 180 doses de haxixe.

Uma mulher e um homem, de 20 e 21 anos, foram detidos, no sábado passado, pela PSP de Espinho, pela suspeita do crime do tráfico de estupefacientes. Quando foi abordado pela autoridade, o casal estava nas imediações de uma escola em Espinho.

Quando os agentes intercetaram os dois suspeitos, também identificaram outros dois homens, de 21 e 24 anos, que estavam na companhia do casal.

Durante as diligências, a PSP apreendeu cerca de 180 doses de haxixe.

Os detidos foram presentes ao Tribunal de Espinho para serem ouvidos em sede de primeiro interrogatório judicial e conhecerem as medidas de coação.