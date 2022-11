Portugal arrancou preparação para o Mundial com 16 jogadores

Estiveram ausentes dez jogadores na primeira sessão de treino.

A seleção portuguesa de futebol realizou hoje o primeiro treino de preparação para o Mundial2022, numa sessão da qual estiveram ausentes 10 jogadores, que realizaram trabalho de recuperação.

Apesar de os 26 atletas convocados para o Campeonato do Mundo já se terem apresentado na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador Fernando Santos só contou com 16 elementos durante os 15 minutos de sessão abertos aos jornalistas.

No relvado principal da 'casa' das seleções estiveram presentes os guarda-redes Rui Patrício e José Sá, os defesas João Cancelo, Diogo Dalot, Rúben Dias, Pepe e Raphaël Guerreiro, os médios William Carvalho, Rúben Neves, Matheus Nunes, Vitinha, Otávio e Bernardo Silva, e os avançados Cristiano Ronaldo, João Félix e André Silva.