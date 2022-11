Colisão entre autocarro e camião faz um ferido em Santa Maria da Feira

Um condutor, com cerca de 39 anos, sofreu ferimentos ligeiros, esta terça-feira, na sequência de uma aparatosa colisão entre o autocarro em que seguia e um camião, em Santa Maria da Feira, Aveiro.

O alerta foi dado, cerca das 10h00, para os Bombeiros da Arrifana, para um acidente rodoviário, na rua Pinho Leal, em Romariz.

A via está cortada nos dois sentidos.A vítima foi levada, pelos Bombeiros da Arrifana, para o Hospital de Santa Maria da Feira.No local esteve a VMER de Santa Maria da Feira e a GNR, que investiga as causas do acidente.