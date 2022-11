Adeptos pagos para apoiar equipa das quinas

Como se costuma dizer na gíria do futebol, são adeptos de Portugal desde que nasceram. Só que não: nem são portugueses nem estão aqui por amor à camisola. Supostamente terão sido pagos para apoiar a equipa das quinas. Elisabete Reis é a fundadora do ‘Portugal Fans Qatar’ e desmente figurantes contratados. "Absolutamente falso. Conheço as pessoas e são fervorosos adeptos. Somos um grupo inclusivo com 10 nacionalidades. Ninguém foi pago."Saiba mais no Correio da Manhã