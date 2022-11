Suspeita de abuso sexual em instituição ligada ao Opus Dei

"Um caso suspeito de abusos sexuais contra menores foi identificado numa instituição ligada ao Opus Dei. "Foi sinalizada uma situação, não envolvendo padres, ocorrida há mais de duas décadas", avança ao

o padre José Rafael Espírito Santo, vigário regional da Obra em Portugal. A organização, cujo nome não revela, "contactou as pessoas envolvidas e fez a comunicação ao Ministério Público, num processo que terminou arquivado com a não aplicação de sanções. Internamente aplicou-se a medida preventiva de cessação de contactos com pessoas abaixo de trinta anos".Leia a notícia completa no Correio da Manhã