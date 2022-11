Suspeito de furtar galinha a juiz pede desculpa e indemniza magistrado em 500 euros

Arguido pediu desculpa pela sua conduta, mas realçou que não é ladrão.

indemnização de dois mil euros por danos morais.

O julgamento do caso do homem suspeito de furtar uma galinha a um vizinho, que é juiz , realizou-se, esta terça-feira, no tribunal de Viseu, e acabou com um acordo entre as duas partes. O suspeito do furto vai indemnizar o magistrado em 500 euros.Em tribunal, o arguido pediu desculpa pela sua conduta, mas realçou que não é ladrão.Perante isto, o juiz desistiu da queixa-crime contra o homem, que vinha pronunciado por um crime de furto, um crime de injúria agravada e um crime de difamação.Recorde-se que o juiz pedia uma