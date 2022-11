Dois navios "fantasma" detetados perto dos gasodutos Nord Stream antes das fugas de gás

Empresa norte-americana detetou as embarcações com recurso a imagens de satélite.

foram abalados por uma série de explosões.

Uma empresa norte-americana detetou no sábado dois navios "fantasma" perto dos gasodutos Nord Stream, pouco antes das fugas de gás.Segundo a empresa, as embarcações, com tamanho entre 95 a 130 metros de comprimento, tinham os faróis desligados, o que significa que não havia informação sobre o seu movimento e que estavam a tentar manter localização e informação geral escondidas.De acordo com a revista Wired, a descoberta dos navios foi feita a partir da análise de imagens de satélite. Vários países estão a investigar o incidente e acreditam que os gasodutos Nord Stream 1 e 2