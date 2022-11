Cristiano Ronaldo "entusiasmado" com nova geração da seleção

"Esta seleção é uma mistura entre jogadores experientes e jovens 'estrelas' em ascensão", declarou o jogador.

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo disse esta terça-feira estar "entusiasmado" com a nova geração de jogadores na seleção, que se prepara para disputar o Mundial2022 no Qatar, esperando poder "mostrar ao mundo" o valor de Portugal.

"Esta seleção é uma mistura entre jogadores experientes e jovens 'estrelas' em ascensão, e espero que possamos mostrar ao mundo de que Portugal é capaz, ao mais alto nível", declarou, em entrevista à agência noticiosa Associated Press.

Segundo o 'capitão', de 37 anos, os jovens têm-no deixado "entusiasmado", gabando o esforço de "superação" que muitos na seleção, e em Portugal, são capazes, numa conversa à margem do lançamento de um negócio do 'astro' luso.

No Qatar, os lusos vão "jogar para ganhar", e Ronaldo acredita que Portugal "tem plantel para o conseguir".

"Há uma série de seleções de topo com muito talento mundial, por isso temos de seguir concentrados, humildes, e mostrar o que podemos fazer", declarou.

A mudança geracional foi outro dos tópicos da conversa com a AP, e o avançado, segundo mais velho nos 26 convocados de Portugal, está certo de que "este Mundial vai mostrar a nova geração de talento" a caminho do futebol a nível global.

Esta entrevista é publicada no meio de uma polémica de Ronaldo com o clube que representa, o Manchester United, que tem criticado e denunciado numa série de vídeos publicados em Inglaterra, como avanço de uma entrevista em que revelou sentir-se "traído" e desrespeitado no clube.

Ao todo, soma esta época 16 jogos e três golos pelo clube inglês, depois de em 2021/22, época de regresso a Manchester, ter conseguido 24 golos em 38 encontros.

Esta tem sido uma época 'problemática' para o 'astro' madeirense, que regressou ao United, em que jogou primeiro entre 2003 e 2009, após passagens no Real Madrid (2009-2018) e na Juventus (2018-2021), tendo começado a carreira no Sporting.

No verão, a sua possível saída do clube foi o principal tema de discussão do mercado de transferências e, quando não se concretizou, prometeu que daria uma entrevista para esclarecer o assunto.

Desde então, a sua atuação nos relvados tem sido intermitente, entre a titularidade, o banco de suplentes e a ausência dos convocados, como quando foi afastado dos treinos da primeira equipa por abandonar um jogo ainda a decorrer, tendo-se recusado a ser suplente utilizado.

Com 191 jogos pela seleção principal de Portugal, e 117 golos, junta-lhes 145 tentos pelo Manchester United, em 346 partidas, 450 pelo Real Madrid, em 'apenas' 438 encontros, e cinco pelo Sporting, em 31 jogos.