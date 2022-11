Prisão preventina para homem que esfaqueou jovem em cafetaria em Felgueiras

Um jovem morreu esfaqueado por um homem de nacionalidade brasileira, com cerca de 20 anos, este domingo, nas imediações da cafeteria Espaço 27, em Margaride, Felgueiras.

O crime aconteceu depois de uma discussão no interior do café. A vítima, ainda, foi levada para o Hospital de Guimarães, mas acabou por morrer.O agressor entregou-se, na manhã desta segunda-feira, no posto da GNR de Felgueiras e foi levado pela Polícia Judiciária.