João Mário esclarece polémica entre Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes

Internacional português afirma que não se passa nada entre os dois colegas.

João Mário, internacional português e jogador do Benfica, deu, esta terça-feira, uma conferência de imprensa onde acabou por ser confrontado com o ‘caso Ronaldo’. Questionado relativamente a um vídeo onde se pode observar um cumprimento fugaz entre Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, colegas na seleção e no Manchester United, garantiu que está tudo bem entre os dois.

"O Bruno foi dos últimos a chegar e o Cristiano perguntou-lhe se ele tinha vindo de barco. Acredito que as imagens podem ser interpretativas, mas foi isto que se passou", realçou João Mário.

"Acredito que eles tenham uma grande relação porque jogam juntos. Acredito que vocês viram um pequeno excerto de algo que se passou, mas não há nenhum problema entre eles", concluiu.

Bruno Fernandes já reagiu às declarações do jogador do Benfica através das stories do Instagram, escrevendo em tom de brincadeira "Lá estás tu a estragar as capas dos jornais".