Dupla encapuzada rouba relógio de 70 mil euros

Dois homens encapuzados (com gorros passa-montanhas) e armados com um revólver, pelo menos, assaltaram a casa de um estudante de 39 anos em Cascais, roubando um relógio avaliado em 70 mil euros.





O crime ocorreu pouco depois das oito da noite de domingo, na Rua do Alcaide, em Cascais. Segundo a vítima, um estudante de um país africano de expressão portuguesa a residir no nosso país, os ladrões terão aproveitado o facto de a porta da moradia estar encostada, para entrarem. O homem relatou à PSP ter sido logo ameaçado pelos ladrões com a arma de fogo.