"Ronaldo no Sporting? São rumores, novelas que se criam": Frederico Varandas nega transferência do craque

Sobre o craque, Frederico Varandas diz que "é importante preservar o legado histórico e único que Cristiano Ronaldo vai deixar no desporto mundial, quer-se goste ou não. Vejo-o como o melhor futebolista português de todos os tempos, um dos melhores da história do futebol mundial e será sempre a bandeira da formação do Sporting."

Quando a um possível regresso de Ronaldo a Alvalade, o presidente refere:"Regresso? Desde o início da época o meu treinador é massacrado em todas as conferências de imprensa com esse tema. São rumores, novelas que se criam, até hoje nunca existiu rigorosamente nada."