"Regresso da América começa agora": Donald Trump anuncia recandidatura a presidente dos EUA

O antigo presidente norte-americano Donald Trump anunciou que quer concorrer para o cargo por uma terceira vez. No discurso afirmou querer "trazer a América de volta".

"Com o objetivo de tornar a América grande e gloriosa novamente estou a anunciar esta noite a minha candidatura à Presidência dos Estados Unidos", disse o milionário em frente à sua mansão em Mar-a-Lago, na Flórida, EUA.

A recandidatura de Trump acontece numa altura em que se começa a questionar a sua influência dentro do Partido Republicano, já que muitos candidatos que apoiou nas eleições intercalares saíram derrotados nas disputas com os democratas e os apoios ao empresário são cada vez mais tímidos."Nunca houve um movimento como este no mundo, que compita com o que nós conseguimos fazer. O regresso da América começa agora", disse, durante o seu discurso, o ex-presidente. O magnata recordou o primeiro mandato de forma idílica, descrevendo esse período como um de paz, em que o país foi próspero e respeitado no cenário internacional."Estou a concorrer porque acredito que o mundo ainda não viu a verdadeira glória que esta nação pode ter. Vamos novamente colocar a América em primeiro lugar.", disse.Momentos antes do anúncio público, Trump já havia formalizado esta que é a terceira candidatura à presidência norte-americana, com um documento enviado à Comissão Eleitoral Federal norte-americana.O republicano prometeu, ainda, que o atual Presidente "não passará mais quatro anos" na Casa Branca: "Joe Biden personifica os fracassos da esquerda e a corrupção de Washington", acusou Donald Trump.Trump, de 76 anos, tornou-se assim o primeiro político a oficializar a candidatura às eleições presidenciais de 2024. Ainda se discute amplamente se Joe Biden, de 79 anos, repete a candidatura daqui a dois anos, ou se optará por um mandato único.