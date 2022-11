Governo dá bónus a cobradores de dívidas

Os dirigentes intermédios e os trabalhadores afetos ao Departamento de Gestão da Dívida do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social vão receber um bónus de 1,4 milhões de euros pelos resultados na cobrança. Em 2021, foram arrecadados 434 milhões de euros, mais 38 milhões do que a meta inicialmente traçada.Saiba mais no Correio da Manhã