Ivo Lucas afastado da gala de Sara Carreira

Arguido no caso do acidente que resultou na morte de Sara Carreira, Ivo Lucas não vai, ao contrário do que aconteceu em 2021, participar na gala deste ano da Associação Sara Carreira, que decorre a 4 de dezembro - um dia antes de se assinalarem dois anos sobre a morte da princesa da família Carreira - no Campo Pequeno, em Lisboa.Leia a notícia completa no Correio da Manhã