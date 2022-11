Atrasos custaram 122 milhões à TAP

A TAP foi obrigada a pagar 122 milhões de euros em reembolsos por atrasos e cancelamentos de voos, de e para os Estados Unidos. As penalizações foram aplicadas pelo Departamento dos Transportes Norte-Americano que impôs ainda uma multa de um milhão de euros à transportadora portuguesa por atrasos no pagamento desses reembolsos.Saiba mais no Correio da Manhã