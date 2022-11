Homem detido por tentativa de homicídio em Portimão

Episódio ocorreu em plena via pública.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de tentativa de homicídio na forma tentada, em Portimão.O episódio ocorreu durante o mês de setembro, em Lagos, e teve lugar em plena via pública, perto de um estabelecimento de diversão noturna.Como se pode ler no comunicado da PJ, no seguimento de um confronto entre a vítima e o agressor "este retirou uma navalha com cerca de 7 cm de lâmina que transportava no bolso das calças e desferiu-lhe um golpe corto-perfurante na região ilíaca, causando abundante sangramento".A vítima apenas conseguiu sobreviver devido à rápida intervenção dos serviços de emergência médica e, como tal, não houve necessidade de ser internado ou sujeito a uma intervenção cirúrgica.O detido, de 24 anos, será presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca de Lagos, para que lhe sejam aplicadas as adequadas medidas de coação.