Presidente da República diz que imperou interesse nacional no caso Isabel dos Santos

"Foi uma história que correu bem no sentido em que o interesse nacional impunha que corresse assim", afirmou o chefe de estado português.

O Presidente da República defendeu esta quarta-feira o primeiro-ministro, a propósito das acusações do ex-governador do Banco de Portugal Carlos Costa, considerando que as autoridades portuguesas atuaram em nome do interesse nacional no caso que envolveu Isabel dos Santos.

"Foi uma história que correu bem no sentido em que o interesse nacional impunha que corresse assim", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa quando questionado pelos jornalistas sobre a atuação do chefe do executivo quanto aos negócios em Portugal da empresária angolana Isabel dos Santos.





Marcelo Rebelo de Sousa apontou "o peso" que foi "sacrificar" os interesses de Isabel dos Santos e tornar "péssimas" as relações diplomáticas com Angola, durante o resto do mandato do então Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, pai da empresária.