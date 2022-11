Explosão na Polónia foi “provavelmente” causada por míssil ucraniano

A explosão que matou duas pessoas no território da Polónia , na terça-feira, foi "provavelmente" causada por um míssil antiaéreo disparado pela Ucrânia que falhou o alvo, disse esta quarta-feira o Presidente polaco, Andrzej Duda, aliviando os receios de uma escalada no conflito que poderia levar a um confronto direto entre a NATO e a Rússia.Saiba mais no Correio da Manhã