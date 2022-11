Qatar reza e lança produtos às nuvens para fazer chover

Esta é a época da chuva no Qatar mas, até agora, nem vê-la. O inverno está atrasado pelo que o Emir Tamim bin Hamad al Thani, que lidera o Qatar, deitou mãos à obra e deslocou-se ao Norte do país para rezar por chuva. Mas rezar não basta. Para reforçar a fé, há também que lançar produtos químicos para as nuvens. O objetivo é produzir chuva artificial. E assim, quando chove no Qatar… chove muito.Saiba mais no Correio da Manhã