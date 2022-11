Trump regressa para “salvar” a América

Como dera a entender no início do mês, o ex-Presidente dos EUA apresentou formalmente a candidatura às presidenciais de 2024. Numa cerimónia realizada na noite de terça-feira no salão de festas da sua propriedade em Mar-a-Lago, Florida, Donald Trump declarou: "O regresso da América começa agora mesmo. Temos de salvar o nosso país."Saiba mais no Correio da Manhã