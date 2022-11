Incêndio que matou mulher no Porto afinal foi causado pelo filho

Homem foi transportado para o hospital, mas acabou por ser detido pela PJ.

Um homem de 36 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) suspeito de ter ateado fogo à casa onde residia com a mãe, provocando a morte da mesma, no Porto."Os factos ocorreram na madrugada do dia de ontem, na cidade do Porto, tendo o arguido provocado o incêndio na habitação, com recurso a isqueiro, num quadro de violência doméstica contra a sua progenitora", revela a PJ em comunicado.A mulher, de 68 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira na casa onde viviam na rua do Monte Alegre e, na altura, o filho foi transportado para o hospital de Santo António com várias queimaduras nos membros superiores. Acabou por ser detido pela PJ que após investigação concluiu que foi o autor do crime.O detido vai ser presente a juíz para conhecer as medidas de coação.