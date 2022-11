Foguetão leva manequins à Lua 50 anos depois da missão Apollo 17

A última vez que um ser humano pisou a Lua foi em dezembro de 1972.

Cinquenta anos depois do fim do programa Apollo, os Estados Unidos da América voltaram a lançar um foguetão com destino à Lua. A missão Artemis 1, que sofreu vários adiamentos (e derrapagens orçamentais) nos últimos anos, partiu esta quarta-feira do Centro Espacial Kennedy, na Florida, e leva três manequins de teste a bordo da cápsula espacial Orion.O foguetão, com 98 metros, é o mais poderoso de sempre construído pela Agência Espacial Norte-Americana (NASA). O voo de ensaio, que custa mais de 37 mil milhões de dólares (35 mil milhões de euros), deverá durar 25 dias, e serve para testar todos os sistemas antes de a NASA colocar astronautas a bordo, até 2025, para uma volta à Lua. A missão com humanos deverá durar três semanas.O foguetão vai lançar a cápsula Orion para uma órbita em redor do satélite natural da Terra. A Orion deverá ficar a 97 quilómetros da superfície lunar, antes de voar durante 64 400 quilómetros e regressar à Terra. O regresso da cápsula espacial – que entrará na atmosfera terrestre a 39 400 quilómetros/hora, no que será um teste de fogo à capacidade do escudo térmico – está previsto para 11 de dezembro –deverá mergulhar algures no oceano Pacífico.