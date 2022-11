Oficina de pneus destruída por incêndio em Braga

Fumo e o calor intensos provocaram ainda vários danos no estabelecimento.

Uma oficina de pneus ficou bastante danificada num incêndio, esta quinta-feira, em Cabeceiras de Basto, Braga.O alerta para o incêndio foi dado às 05h54. Várias máquinas, pneus e ferramentas ficaram destruídas. A cobertura da oficina, na rua do Pinheiro, também ficou muito danificada.O fumo e o calor intensos provocaram ainda vários danos no estabelecimento.O incêndio foi extinto pelos Bombeiros Cabeceirenses, que estiveram no local com 13 operacionais, e que impediram que o fogo atingisse as habitações vizinhas.A GNR também esteve no local e investiga o que esteve na origem das chamas.