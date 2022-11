Ladrões roubam cofre com seis mil euros de igreja na Sertã

Foi a funcionária da paróquia que se apercebeu do furto.

A igreja paroquial de Cernache do Bonjardim, na Sertã, foi assaltada ontem. Os ladrões fugiram com um cofre que guardava cerca de seis mil euros. Segundo o padre Paulo Jorge, os assaltantes vasculharam a sacristia e encontraram a chave do cartório onde se encontrava o cofre, pesado e com 1,20 metros de altura.Foi a funcionária da paróquia que se apercebeu do furto.A GNR da Sertã investiga.