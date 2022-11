Homem confunde bandeira portuguesa com a de partido, rasga-a e revolta fãs de Ronaldo

Indivíduo, que já foi identificado, envolveu-se depois numa discussão com adeptos de Portugal na localidade.

Um vídeo, que se tornou viral na internet, mostra um homem a rasgar em pedaços várias bandeiras portuguesas instaladas na berma de uma estrada de uma região em Kerala, na Índia, ao confundi-las com a bandeira de um partido indiano, o SDPI.O incidente ocorreu esta terça-feira em Kannur's Panoor, uma vila indiana, onde o homem foi filmado, a partir da varanda de um prédio.Segundo o jornal de notícias Times Now, a população de Kerala é adepta de futebol e o Campeonato Mundial da FIFA é motivo de festa. Estradas, postes e casas por todo a região são decoradas por bandeiras dos diferentes países.No entanto, o que levou o homem a destruir a bandeira das Quinas não foram motivos relacionados com o futebol, mas sim o facto da bandeira nacional ser predominantemente vermelha e verde, semelhante à do SDPI. Os fãs de Cristiano Ronaldo, e de Portugal, que instalaram as bandeiras no local, rapidamente questionaram a ação do homem, o que despoletou uma discussão, refere o jornal.A polícia foi chamada ao local e o homem, que já foi identificado e se chamafoi acusado de destruir propriedade privada.

