Avião que levará seleção ao Mundial do Qatar já aterrou em Lisboa. Veja as imagens da aeronave de luxo

Airbus A340 VIP registado em Malta é das aeronaves preferidas por várias equipas de futebol.

O Airbus A340 que vai transportar, esta sexta-feira, a seleção portuguesa até ao Qatar para o Mundial 2022 acabou de aterrar em Lisboa. A aeronave, propriedade da companhia de charters AirX, com sede em Malta, tem uma rara configuração de classe business integral e é regularmente contratada para transportar equipas de futebol.O A340 de luxo dispõe de uma capacidade máxima de 100 lugares e tem oito tripulantes. Caracteriza-se pelos seus espaços sociais, algo pouco visto na aviação comercial.O avião da AirX aterrou no aeroporto Humberto Delgado, a meio da tarde desta quinta-feira, proveniente do Abu Dhabi onde se encontrava estacionado depois de no passado dia 13 ter transportado de São Paulo para aquele emirado equipas de Fórmula 1 que participaram no grande prémio da cidade brasileira.