Adiado julgamento de Duarte Lima pelo homicídio de Rosalina Ribeiro

Adiamento aconteceu por não ter sido possível notificar algumas das testemunhas no estrangeiro.

O início do julgamento de Duarte Lima, pelo homicídio de Rosalina Ribeiro, no Brasil, foi adiado 'sine die' por não ter sido possível notificar algumas das testemunhas no estrangeiro, adiantou à Lusa fonte ligada à defesa do antigo político.

O adiamento do início do julgamento, agendado para 23 de novembro no Tribunal de Sintra, foi avançado pelo jornal Expresso e confirmado à Lusa por fonte ligada à defesa, que adiantou que, ainda assim, serão ouvidas para memória futura, por videoconferência, duas testemunhas que foi possível notificar no Brasil.

Na passada semana o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) tinha decidido pela manutenção do julgamento pela juíza Catarina Pires, que tinha aplicado medidas de coação a Duarte Lima (de 66 anos) e por esse motivo se declarou impedida.