"Qatar não respeita os direitos humanos, mas, enfim, esqueçamos isto", diz Presidente da República

Marcelo vai assistir ao jogo com o Gana dia 24.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse hoje que "o Qatar não respeita os direitos humanos", a três dias do arranque do Mundial2022 de futebol, mas vai assistir ao Portugal-Gana, em 24 de novembro.

"O Qatar não respeita os direitos humanos. Toda a construção dos estádios e tal..., mas, enfim, esqueçamos isto. É criticável, mas concentremo-nos na equipa. Começámos muito bem e terminámos em cheio", disse esta quinta-feira Marcelo Rebelo de Sousa, na zona de entrevistas rápidas no Estádio José Alvalade.

O Presidente da República falava após a vitória de Portugal sobre a Nigéria, por 4-0, no último particular antes da partida para o Qatar, na sexta-feira, para disputar o Campeonato do Mundo.