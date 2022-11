Adeptos impedidos de entrar com 't-shirt' da Amnistia Internacional no jogo Portugal-Nigéria

T-shirts simbolizam os migrantes que morreram, sofreram lesões e abusos de direitos humanos nos preparativos do Mundial2022.

A Amnistia Internacional denunciou esta quinta-feira vários casos de adeptos que receberam uma t-shirt em prol dos direitos humanos antes do Portugal-Nigéria em futebol, em Alvalade, que foram impedidos de entrar com elas vestidas.

"Foi com tristeza e pesar que a Amnistia Internacional Portugal viu hoje ser restringida uma ação de solidariedade para com os trabalhadores migrantes no Qatar pelos seguranças no Estádio de Alvalade", pode ler-se em comunicado divulgado por aquela organização em Portugal.

As cerca de mil 't-shirts', que se assemelham aos coletes de trabalhadores da construção civil, da 'Equipa Esquecida', os migrantes que morreram, sofreram lesões e abusos de direitos humanos nos preparativos do Mundial2022, foram entregues antes do Portugal-Nigéria, particular de preparação.