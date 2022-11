David Beckham diz que Mundial do Qatar vai ser plataforma para progresso e tolerância

David Beckham está a enfrentar novas críticas por seu papel como embaixador do Mundial do Qatar depois de afirmar que este evento seria uma plataforma para progresso, inclusão e tolerância. O anúncio foi feito numa mensagem de vídeo transmitida no festival Generation Amazing, em Doha, no Qatar.O jornal britânico The Guardian afirma que o antigo capitão da seleção da Inglaterra terá recebido um pagamento de 150 milhões de libras (cerca de 170 milhões de euros) do Qatar.

O problema é que o país organizador do Mundial 2022 tem recebido duras críticas devido aos comentários homofóbicos feitos por um embaixador, que afirmou que a homossexualidade é um "distúrbio mental". Várias entidades do futebol já afirmaram ter sido um erro a escolha deste país para organizar o maior evento de futebol do mundo.