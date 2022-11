Manchester United avança que vai " iniciar medidas apropriadas" após entrevista de Cristiano Ronaldo

O Manchester United anunciou esta sexta-feira que vai "iniciar as medidas apropriadas", na sequência da entrevista de Cristiano Ronaldo ao jornalista britânico Piers Morgan, cuja segunda e última parte foi emitida ontem à noite.O internacional português fez duras críticas ao treinador, à direção, aos donos e até às instalações do clube, palavras que os red devils dão agora a entender que não vão deixar passar em vão."O Manchester United iniciou esta manhã as medidas apropriadas em resposta à recente entrevista de Cristiano Ronaldo. Não vamos fazer mais comentários até este processo estar concluído", pode ler-se no comunicado do Manchester United.