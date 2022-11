Corpo encontrado em valeta em Silves

Vítima apresenta lesões compatíveis a um atropelamento.

O corpo de um homem, com cerca 70 anos, foi encontrado esta sexta-feira numa valeta junto ao cemitério de Algoz, no concelho de Silves.Segundo o CM apurou, o alerta terá sido dado por um popular que passava no local. A vítima apresentava lesões compatíveis com um atropelamento.As autoridades suspeitam que o condutor da viatura que terá atropelado a vítima se tenha colocado em fuga.O Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação da GNR está a investigar as circunstâncias da morte. O corpo já foi recolhido elementos dos Bombeiros de Silves.No local têm ocorrido vários acidentes, mas nunca com este nível de gravidade.