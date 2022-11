Estagiária recebe indemnização de 190 mil euros da Câmara de Miranda do Corvo

Foi provado que critérios de avaliação e o júri foram alterados durante processo de concurso para assistente social.

A Câmara de Miranda do Corvo foi condenada a reintegrar, com contrato sem termo, uma estagiária preterida há 20 anos num concurso para assistente social, e tem de lhe pagar uma indemnização de 190 mil euros, mais juros. Foi provado que critérios de avaliação e o júri foram alterados durante o processo.



Os recursos da autarquia geraram "enorme desgaste", disse Hirondina Silva, destacando o apoio da família para suportar custos do processo.