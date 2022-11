Incêndio atinge estúdio de novela da Globo no Brasil

Não havia profissionais no local quando deflagrou o incêndio.

Um incêndio atingiu o cenário da novela "Todas as Flores", nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, Brasil, ao início da tarde desta sexta-feira.

De acordo com o jornal G1, não há registo de feridos, uma vez que não havia profissionais no local à hora do incêndio.

Para o local foram mobilizados os bombeiros da Brigada de Incêndios da Globo e os bombeiros do 12.ºbatalhão do corpo de bombeiros.