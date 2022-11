PS e PSD vão aprovar ida do presidente da República ao Mundial do Qatar

Declarações foram feitas a um programa da Renascença.

Os líderes parlamentares do PS e do PSD revelaram, esta sexta-feira, que vão aprovar a ida do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao Mundial do Qatar.As declarações foram feitas no programa 'São Bento à Sexta', da Renascença, que vai para o ar esta sexta-feira."O senhor presidente entende que deve ir, tem bons fundamentos para ir", afirmou o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias. Ainda assim considera "lamentável" a atribuição do campeonato do mundo ao Qatar.