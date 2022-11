Gatos ouvem dono quando este fala diretamente com eles

Felinos são boa companhia, fazem parte da família e são bons ouvintes, revela estudo.

Sabia que os gatos podem realmente estar a ouvi-lo quando fala com eles? Apesar de haver a ideia generalizada que os gatos são mais frios e independentes que os cães, há ainda quem acredite que estes se apeguem verdadeiramente aos donos. Um novo estudo realizado por investigadores franceses veio a corroborar esta tese. O estudo foi publicado em outubro na revista Animal Cognition.

A investigação diz-nos que os gatos podem ser bons ouvintes. Em causa está - o que pode levar a más interpretações - o facto deste animal de estimação ter reações mais discretas e subtis àquilo que está a ser dito.

"Descobrimos que os gatos reagem mais quando os donos falam diretamente com eles do que quando estes estão a falar normalmente com outra pessoa. É um resultado que nos surpreende, sobretudo porque as reações não se estendem a pessoas desconhecidas falam com estes animais", explica a autora do estudo e especialista em comportamento felino, Charlotte de Mouzon, da Universidade Paris Nanterre, França.

Tentar compreender as emoções do dono, que desabafa sobre algum assunto, é algo que os cientistas acreditam que os gatos façam nas suas dinâmicas diárias. São animais mamíferos que, por terem a capacidade de criar apego emocional, tendem também a sentir afeto e preocupação por aqueles que o rodeiam, nomeadamente pela pessoa que cuida deles.



Gravações vídeo

Para tentar perceber como os gatos reagiam às interações que os donos tinham com eles, os investigadores foram a várias casas que tinham gatos e fizeram gravações vídeo. Os registos continham diferentes formas de discurso e vozes diferenciadas. Houve a preocupação por parte dos cientistas de não encontrar nenhuma evidência de estimulo ou reação nos gatos, mas a verdade é que conseguiram encontrar aquilo que procuravam.

Os animais reagiram mesmo que de forma subtil, com um abanar de orelha, um desviar de olhar ou mesmo pararam aquilo que estavam a fazer quando ouviam os donos a dirigirem-se a eles . As reações variaram consoante o interlocutor e a forma com como falava. "Em alguns dos casos que testemunhámos que o dono conseguia a total atenção do gato", refere Charlotte de Mouzon.

As gravações desta investigação mostraram que os gatos não só prestavam atenção àquilo que os donos diziam, como também à forma como o faziam. Esta revelação comprova que os animais também interpretam o discurso consoante a intensidade e especificações.

Os resultados obtidos demonstram que a conexão entre um gato e o dono pode ser mais forte do que se pensa. Por serem menos transparentes e não tão expressivos como os cães, são animais mais difíceis de estudar e, muitas vezes, de ler.



Alguma vez pensou que poderia ser mais feliz se tivesse adotado um cão ao invés de um gato, por acreditar que este não lhe dá tanta atenção e amor? Este estudo francês diz-lhe que não precisa de se arrepender e que, talvez, o seu gato o ame mais do que pensa.

A realidade é que a maioria dos estereótipos que se criam em redor dos gatos e dos cães vêm do facto de os primeiros serem muito mais parecidos com os humanos no que toca à forma como escolhem agir. Os cães têm vindo a ser domesticados ao longo de vários séculos e estão habituados à obediência. Os gatos não.



"Os gatos não fazem aquilo que esperemos que eles façam enquanto animais domésticos. Se um gato não vier quando é chamado provavelmente está a fazer outra coisa ou está a descansar. Se chamar uma pessoa quando esta faz uma sesta, acha que ela se vai levantar?, ironiza Charlotte de Mouzon.

Este estudo vem a complementar outro estudo sobre as relações entre o gato e o dono, realizado pela professora assistente de saúde e comportamento animal, Kristyn Vitale, da Unity College do Maine, nos EUA. Este abordava a dinâmica entre o gato e a mãe biológica e a forma como esse afeto e todos os comportamentos associados poderiam ser transferidos para um ser humano, neste caso o dono.