Morreu a 'vovó viral', conhecida pelos vídeos na companhia do neto

Adosinda Augusta, mais conhecida por 'vovó viral', morreu esta sexta-feira, em Macedo de Cavaleiros, na sequência de um AVC que sofreu em agosto.

"Obrigada por tudo minha rainha. Foste e será sempre a minha rainha", escreveu o neto, no perfil vovó viral, anunciando desta forma a morte da avó.

Em agosto, o neto já havia feito uma publicação a dar conta do estado de saúde da idosa: "O AVC trouxe bastantes sequelas das quais, as duas piores são a perda de movimentos do lado direito e a ausência de fala"."Para já o prognóstico continua reservado", adiantou na altura.

A idosa, de 97 anos, tornou-se conhecida junto do público depois de em 2019 o neto, João Fraga, começar a publicar vídeos nas redes sociais na sua companhia.

A página de

somava já 650 mil seguidores e muitos dos vídeos contabilizavam já cinco milhões de visualizações.

