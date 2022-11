Homem morre soterrado após deslizamento de terras no Fundão

Vítima de 45 anos ficou preso pelos pés, numa vala de três metros.

Um homem de 45 anos morreu, esta sexta-feira, depois de ficar soterrado numa vala de três metros, após um deslizamento de terras, num terreno onde estava a trabalhar, em Pêro Viseu, no Fundão.O alerta foi dado às 15h desta sexta-feira e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários do Fundão. Ao, o comandante dos bombeiros, José Sousa, disse que foram necessárias duas horas para retirar a vítima da vala de três metros, em que se encontrava soterrada. À chegada dos operacionais, a vítima encontrava-se já em paragem cardiorrespiratória.O comandante referiu ainda que o homem se encontrava soterrado até ao abdómen e preso pelos pés, entre duas pedras. A vítima acabou por falecer no local.O corpo seguiu para o Instituto de Medicina Legal da Covilhã, onde será agora realizada a autópsia.No local estiveram três veículos e nove operacionais dos Bombeiros do Fundão, assim como a GNR.