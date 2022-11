"Gostam de ver os jovens a jogar na equipa principal”: Roger Schmidt enaltece criação de novos talentos no Benfica

Técnico alemão destacou que o futebol português vive um período “bastante positivo”.

"A formação do Benfica tem uma filosofia fantástica. É um fator identitário para o clube, mas também para os adeptos. Os adeptos do Benfica gostam de ver os jovens a jogar na equipa principal”, afirmou esta sexta-feira Roger Schmidt na Thinking Football Summit, que decorre até amanhã no Porto.