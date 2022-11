Homem corta pulseira eletrónica e ataca mulher à facada por suspeitar que esta o denunciou

O cadastrado, de 50 anos, estava em prisão domiciliária depois de sujeitar a mulher, de 45, a anos de terror, em Leiria. Há duas semanas, cortou a pulseira eletrónica e pôs-se em fuga, voltando a perseguir e a agredir a companheira, além de ameaçar de morte os quatro filhos, entre os 12 e os 21 anos, para que não alertassem as autoridades.Na quinta-feira, suspeitando que a vítima o teria denunciado à PSP, espancou-a e agarrou-a depois pelo pescoço. Com uma navalha, feriu-a na boca e no queixo. Foi travado, horas depois, por agentes à civil que, há vários dias, andavam no seu encalço.