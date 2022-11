Produção de azeitona caiu 40% com a seca

Ano mais quente desde 1931 provoca perdas acentuadas na campanha agrícola 2021/2022.

A produção de azeitona terá descido 40%, a de pera 45% e a de castanha 30%, em comparação com a campanha do ano passado, enquanto a vindima de 2022 deverá ter uma quebra de 15%, segundo estimativas avançadas esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), tendo por base informação relativa ao final de outubro. Estas perdas são explicadas com as condições de seca severa que assolou o País.