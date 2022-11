Temperaturas abaixo de zero e neve numa Ucrânia onde mais de dez milhões estão sem eletricidade

A Rússia voltou esta sexta-feira a lançar dezenas de mísseis visando estruturas civis na Ucrânia, onde já destruiu cerca de metade da rede energética. O Presidente Zelensky afirma que mais de 10 milhões de pessoas estão sem eletricidade numa altura em que as temperaturas descem abaixo de zero e as primeiras neves caem em Kiev e noutros pontos do país.A ONU alerta para um desastre humanitário devido aos cortes de eletricidade e de água.

Saiba mais no site do CM