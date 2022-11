Manchester United inicia processo para despedir Ronaldo por justa causa

O Manchester United já iniciou o processo para despedir Cristiano Ronaldo por justa causa, depois das corrosivas críticas do jogador ao clube e a vários responsáveis do mesmo, desde a direção ao treinador Ten Hag. A rutura é total e CR7 não deverá ser autorizado a regressar às instalações dos red devils.





Oficialmente, o United apenas comunicou que “iniciou esta manhã [esta sexta-feira] os passos apropriados para responder à entrevista de Cristiano Ronaldo”. Mas a imprensa inglesa avançou que os donos e os dirigentes de topo começaram a consultar advogados no início da semana, mal foram conhecidas as primeiras declarações de CR7. O objetivo é definir as bases jurídicas para o dispensar sem compensação.

Saiba mais no site do CM