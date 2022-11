Costa e Marcelo vão estar presentes na tomada de posse de Lula

António Costa prometeu falar com Marcelo para acertarem como será a representatividade portuguesa na cerimónia.

O Brasil está de volta”, declarou o Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, que esta sexta-feira convidou o Presidente e o primeiro-ministro portugueses para estarem presentes na sua tomada de posse, no dia 1 de janeiro de 2023. António Costa prometeu falar com Marcelo para acertarem como será a representatividade portuguesa na cerimónia.