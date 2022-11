Jovem acusado de planear ataque terrorista em faculdade diz estar "menos depressivo"

Nas alegações finais do julgamento, a procuradora Ana Pais pediu a condenação do jovem, por terrorismo e detenção de arma proibida.

João Carreira, o jovem acusado de planear um ataque terrorista à faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, disse esta sexta-feira em tribunal que está "menos depressivo"."Agora sinto-me mais calmo", frisou o estudante, de 19 anos, ao juiz Nuno Costa. O magistrado perguntou-lhe ainda se sente falta da Internet e dos videojogos violentos que o inspiraram para preparar o massacre. João, que está internado no Hospital-Prisão de Caxias desde fevereiro, respondeu que "no início sim, mas agora nem tanto". Lê livros para se distrair.Saiba mais no site do CM