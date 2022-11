"Queria comprar fruta para o meu filhinho": Quatro ladrões invadem frutaria e são surpreendidos com disparos

Três dos assaltantes fugiram, um foi detido.

"Queria comprar fruta para o meu filhinho". Foi desta forma que um dos quatro suspeitos de assaltar uma frutaria, em Ílhavo, se justificou à GNR, no momento em que foi detido. Um grupo de quatro homens foi surpreendido pelos militares, esta sexta-feira ao início da madrugada, quando tentava furtar a caixa de pagamento da frutaria Monte Cristo, na Avenida José Estêvão, no centro da Gafanha da Nazaré.Durante a fuga, os guardas dispararam várias vezes para o ar, na tentativa de fazer parar os suspeitos. Um jovem, de 21 anos, foi detido. Os outros três escaparam numa carrinha Renault Space de cor escura.Saiba mais no site do CM